Sport.quotidiano.net - Il matrimonio col Bologna continua: Sartori firma l’atteso rinnovo fino al 2027

, 13 febbraio 2025 – Latanto è attesa arrivata: Giovanniresta in rossoblù. Iltra il responsabile dell'area tecnica e il, sempre più suo dopo il miracolo Champions sfoderato la scorsa stagione, non si ferma qui, anzi, proseguiràal, dopo il prolungamento di contratto messo nero su bianco nelle scorse ore e ufficializzato nel tardo pomeriggio dal club. Dopo il 'Chievo, trascinato tra i grandi a suon di colpi di mercato e scommesse vinte, e dopo i successi a Bergamo con l’Atalanta, portata in pianta stabile tra le top d’Europa,ha fatto tornare grande anche il, grandissimo, e con appena due anni di lavoro alle spalle, ribaltando la rosa e riaccendendo le ambizioni di una piazza diventata sempre più piatta dopo annate deludenti e troppo al di sotto delle aspettative.