Ilrestodelcarlino.it - Il marito la costringe ad abortire: “Quel figlio non è mio, vergognati”

Ancona, 13 febbraio 2025 – Offese, privazioni e costrizioni alla moglie che avrebbe convinto anche adperché riteneva che ilnon fosse il suo. In una occasione l’uomo avrebbe preso a schiaffi la donna e poi al collo, vietandole di uscire e parlare con altre persone e obbligandola anche a non usare metodi anticoncezionali. Per quattro anni, durante la convivenza ad Ancona, sotto lo stesso tetto, la moglie avrebbe subito le vessazioni fino a quando la famiglia ha avuto uno sfratto e ha dovuto lasciare l’abitazione. Ilè andato ospite da amici, la donna con due figli piccoli è stata aiutata dai servizi sociali del Comune e le hanno trovato alloggio attraverso padre Guido. Lontana dal coniuge si è confidata con le assistenti sociali a cui ha raccontato come era trattata.