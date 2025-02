Ilrestodelcarlino.it - Il liceo classico tornerà in via Recanati. Ma i genitori chiedono un’altra sede

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono ormai alle battute finali i lavori di sostituzione dei tetti lignei per ilAnnibal Caro, da settembre i ragazzi e tutta la struttura scolastica torneranno in via, in pieno centro storico, e già c’è chi non è contento e per i liceali chiede, una volta per tutte, una scuola moderna e comoda: "Al di là delle questioni di sicurezza che ci sono sempre, in un centro storico, spiegano alcuni, quello che ci chiediamo è se non si possa avere unarealmente idonea per i nostri ragazzi, costretti da anni alle peregrinazioni, da due anni in un ex ristorante, a Santa Caterina, sempre senza una palestra degna di questo nome, senza laboratori e tutto quello che serve alla formazione dei nostri figli". Ihanno suggerito di scambiare la scuola con gli uffici della Provincia e della Regione, al polo scolastico, per poter dare davvero unamoderna anche al