Il lavoro alla scrivania rovina la postura ma questi stiramenti per la parte superiore della schiena possono aiutarvi

Lache molto probabilmente stai tenendo ora nel leggere queste righe è scorretta. Se sei, ci sono buone possibilità che tu stia tenendo le spalle arrotondate e troppo vicino alle orecchie. Lo stesso vale se stai usando il telefono. Quasi tutti noi, senza rendercene conto, trascorriamo la maggiordel tempo così. Un'abitudine che può incidere pesantemente sulla.Secondo i fisioterapisti con cui abbiamo parlato, gli esercizi di allungamento per laaltanon sono una panacea per i danni da ingobbimento, ma sono sicuramente utili. E poi, lo stretching è anche piacevole. Eseguiti con regolarità, gli otto esercizi per lache abbiamo raccolto con l'aiuto di alcuni terapistiridurre il fastidio, migliorare la mobilità e, sì, aiutarti con la