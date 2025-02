Lanazione.it - Il lato oscuro: la paura del giudizio degli altri

Leggi su Lanazione.it

La fascia d’età in cui c’è il rischio che si sviluppi un qualche tipo di dipendenza è dai 13 anni ai 18, ed è proprio quella fascia in cui molto spesso c’è il costante pensiero di doversi mostrare perfetti agli occhi, con ladi essere giudicati, o di volere una vita come quella di qualcun altro. Queste paure possono diventare a loro volta dipendenza, che porta a comportarsi in modo condizionato, a vivere nel nell’inadeguatezza e nell’insicurezza, arrivando anche a voler compiacere gli(magari fumando o drogandosi). Se tali atteggiamenti non diventano dipendenza, possono essere la base di altre dipendenze, come vivere rapporti di affettività malata (essere, cioè, eccessivamente possessivi nei confronti di chi è con te) oppure vivere la solitudine per mancanza di affetto dei propri genitori o cari.