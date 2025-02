Davidemaggio.it - Il jingle di Sanremo 2025 stizzisce Ossini

Carlo Conti lo canticchia fino allo sfinimento, ma c’è anche chi comincia a mostrare dei segni di insofferenza appena lo sente. Ci riferiamo a Tutta l’Italia, ilscritto da Gabry Ponte per il Festival di. Nel corso dell’appuntamento odierno di Unomattina, Massimilianoha infatti fulminato con lo sguardo Agostino Penna, ‘colpevole’ di aver lanciato la canzoncina mentre stava parlando. Il momento di nervosismo si è verificato nei saluti finali della trasmissione. Quando si stava accingendo a dare appuntamento ai telespettatori per domani mattina,è stato interrotto dal, messo a tutto volume da Penna. Da un lato la collega Daniela Ferolla ha sorriso cominciando a canticchiare, dall’altro Massimiliano non ha nascosto il proprio disappunto con una smorfia ben visibile sul suo volto.