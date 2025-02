Sport.quotidiano.net - Il grande ex. Granoche fa visita ai canarini. Il ’Diablo’ carica le punte gialloblù

Sta diventando consuetidine ladegli indimenticati exallo stadio Braglia. Dopo il ritorno di De Biasi e il saluto di Andrea Fabbrini di una decina di giorni fa, a salutare Paolo Mandelli e la squadra è toccato a Pablo. L’uruguayano, attualmente ancora il miglior bomber straniero della Serie B con 98 reti, è stato accolto dal direttore sportivo Andrea Catellani e ha scambiato chiacchiere e sorrisi non solo con Mandelli ma anche con Troiano, Pedro Mendes e Defrel. Che possa portare bene, insomma, agli attaccanti del presente il ’tocco’ di uno degli attaccanti più amati della storia recente canarina:, tra il 2014 e il 2016, ha siglato 42 reti in 96 partite con la maglia del Modena. Tra l’altro, si tratta di un doppio ex della sfida di sabato. Terminata l’avventura emiliana nel 2016,passa allo Spezia e in Liguria segna 18 volte in 76 presenze.