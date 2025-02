Ilfattoquotidiano.it - Il garante della privacy vuole imbavagliare il Fatto per “Fratelli di chat”: “Pubblicazione eccessiva di virgolettati, pronti provvedimenti”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Democracy dies in darkness“: la “democrazia muore nell’oscurità”. Era il 22 febbraio 2017 quando il Washington Post decise di pubblicare questa frase sotto al nome del quotidiano nella sua versione web per protestare contro gli attacchi di Donald Trump alla stampa. Parole prese in prestito da Bob Woodward, leggendario cronista del Watergate, che criticando l’amministrazione del tycoon aveva detto che “senza il giornalismo, la democrazia muore nel buio”. Un concetto che torna d’attualità oggi dopo la decisione del, che ha pensato bene di inviare una sorta di minaccia al nostro giornale e, quindi, a tutta la libertà di stampa. Nella fattispecie, come si legge nella comunicazione ufficiale, si tratta di un “avvertimento formale alla Società Editoriale IlSPA, avvisando che l’ulteriore trattamento dei dati personali contenuti nellepubblicate nel volume ‘di‘ può violare la normativa in materia di, le Regole deontologicheprofessione giornalistica, nonché i principi generali di liceità, correttezza, minimizzazione ed essenzialità dell’informazione”.