Lanazione.it - Il futuro dell’Estra, Capone predica calma. “Ambiente malsano”

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 13 febbraio 2025 –e gesso, si può riassumere così il pensiero di Eugenio “Gei Gei”sulla delicatissima situazione in casa Estra Pistoia. L’ex giocatore dell’Olimpia, nonché vecchio compagno di squadra dell’attuale patron biancorosso Ron Rowan, tenta coraggiosamente di riportare tutti alla ragione per il bene di Pistoia e della squadra. “Ho seguito le conferenze, letto i comunicati e gli articoli, visto le trasmissioni – dice–: sicuramente attirerò su di me l’ira dei tifosi ma posso dire che per la prima volta dal 1986, ovvero da quando sono a Pistoia, che vivo un’atmosfera brutta, pesante e critica. Al di là degli errori fatti e la mancanza di comunicazione tra il ’vecchio’ e il ’nuovo’ sono rimasto molto male sabato sera. Perché vedere una squadra che alla fine ha fatto del suo meglio dando tutto, che si è trovata senza un giocatore ed ha perso per due soli punti anche in maniera sfortunata, per poi assistere ad una contestazione nei confronti di Rowan e del figlio la giudico una reazione distruttiva e negativa”.