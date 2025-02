Gamberorosso.it - Il fragolino del nonno, la passione per Giorgione e l’invasione del Prosecco. Le confessioni (culinarie) di Andrea Pennacchi

Leggi su Gamberorosso.it

«Prima dell’intervista posso chiedervi un favore? Voglio assolutamente conoscere, sono un suo grandissimo fan. Magari potremmo fare uno spettacolo assieme a teatro». Comincia così questa chiacchierata con l’attore, in arte il Pojana.Noto al grande pubblico per i suoi monologhi sprezzanti del venerdì sera a Propaganda live,nella realtà è l’opposto del suo rustico personaggio televisivo. In queste settimane sta portando in giro per i teatri italiani il suo Arlecchino?, ma dove lo incontriamo – a Verona – è stato super applaudito per un irriverente spettacolo dal titolo Amarone, epopea in Valpolicella all’interno dei festeggiamenti per i cento anni del Consorzio dei vini della Valpolicella. Tra aneddoti personali e ricordi al metanolo, ci ha messo dentro anche la storia del produttore Giuseppe Quintarelli, che mise a bada perfino i messi di Putin arrivati a comprare le sue bottiglie di Amarone: «Gliene diede solo dieci e da pagare subito: in contanti», rivela l’attore.