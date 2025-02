Ilrestodelcarlino.it - Il fotoracconto di Luigi Crocenzi. Un libro ne svela tutti i segreti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato alle 17.30, a Pesaro a Palazzo Gradari, verrà presentato il volume ". Parlare per immagini. Dal foto-racconto alla sceneggiatura", edito da Maggioli Cultura, che fa seguito alla grande retrospettiva organizzata al Terminal Dondero di Fermo lo scorso aprile. Interverranno l’assessore alla Cultura Daniele Vimini, il presidente della Fototeca provinciale di Fermo Pacifico D’Ercoli, Mario Cristiano Carloni, Arianna Zaffini, archivista Associazione Macula, e i curatori Marco Andreanie Giuseppe Tranali, con la moderazione di Marco Livi. L’evento è organizzato da Macula in collaborazione con il Comune di Pesaro. Il volume costituisce l’ultima importante tappa delle celebrazioni per il centenario della nascita di, organizzate da un Comitato promotore in collaborazione con Regione Marche, Comune di Fermo, Fermo Musei, Biblioteca Civica "Spezioli", Craf di Spilimbergo, Carifermo e Cassa di Risparmio di Fermo.