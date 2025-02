Formiche.net - Il focus Usa è sul Pacifico, ora tocca all’Europa difendersi. La lettura di Caruso

Le dichiarazioni del segretario alla Difesa americano Pete Hegseth al gruppo di contatto per l’Ucraina e la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin segnano un punto di svolta significativo nel conflitto ucraino, delineando nuovi scenari geopolitici che ridisegneranno gli equilibri internazionali.L’amministrazione Trump sta attuando un deciso riorientamento della politica estera americana con un cambio di rotta strategico. Il messaggio di Hegseth è chiaro: gli Usa non possono più essere il principale garante della sicurezza europea, dovendo concentrare le proprie risorse sulla competizione con la Cina nele sulla sicurezza dei propri confini. Questo cambio di paradigma si manifesta in tre punti chiave: l’abbandono dell’obiettivo di ripristinare i confini pre-2014 dell’Ucraina, il rifiuto di dispiegare truppe americane sul territorio ucraino e l’esclusione dell’adesione di Kyiv alla Nato.