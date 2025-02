Lanazione.it - Il focus sul turismo. Incontri dell’Ambito per pianificare la stagione

Quali sono i dati turistici del 2024? Gli ospiti come percepiscono la Versilia? E quali le prospettive e le strategie per la prossima? L’Ambito Turistico della Versilia – che col nuovo testo unico della Regione si chiama Comunità di Ambito della Versilia – promuove una serie didi approfondimento di settore. Il primo appuntamento è in programma oggi dalle 14:45 alle 16 a Villa Bertelli a Forte dei Marmi. L’incontro, aperto a tutti gli operatori del, alle associazioni di categoria, agli stakeholder e ai portatori di interesse, sarà l’occasione per un confronto sulle dinamiche e sulle prospettive del settore alla luce dei nuovi scenari turistici Sarà il professor Alessandro Tortelli, del Centro Studi Turistici di Firenze, a condurre un’analisi sui flussi turistici del 2024, partendo da un quadro internazionale e nazionale per poi concentrarsi sulla Toscana e, in particolare, sulla Versilia.