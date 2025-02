Ilfattoquotidiano.it - Il Fantasanremo del Pd, ecco la squadra “TeleMeloni”: Santanché canta “Dimettersi mai” e Salvini “Il mio chiodo fisso”

Ilinvade la politica ed entra al Nazareno, naturalmente per colpire il governo Meloni. II Partito democratico, con un post sul suo canale Instagram, ha compilato il fantasioso elenco dei ministri in gara nel festival canoro più seguito d’Italia, capitanati dalla premier Giorgia Meloni. Una comunicazione che ha provocato numerosi commenti sui social: “Vabbè ma questo nuovo media manager top”, “questa campagna di comunicazione è davvero fantastica”, “i 49 punti die gli 1,80 per Tajani, questa è attenzione ai dettagli strepitosa”. Altri invece, non ha apprezzato: “Manco originali riuscite ad essere”.I ministri delPd –ladi governo – battezzata– immaginata al Nazareno: Giorgia Meloni con “Sparirò”, la ministra Daniela Santanchè con “mai”, il vicepremier Matteocon “Il mio”, il ministro Carlo Nordio con “Destinazione Libia” e il vicepremier Antonio Tajani con “Il caffè dei Pensionati”.