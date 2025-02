Panorama.it - Il falso miracolo cinese

Lo sappiamo: la Cina non solo è il più grande mercato dell’auto a livello globale, ma è anche il Paese dove si vendono più vetture elettriche al mondo. Su 27,5 milioni di veicoli passeggeri commercializzati nel 2024, ben 12,8 milioni erano «Nev» (New energy vehicle), categoria che comprende auto puramente elettriche e ibride plug-in, dotate cioè di grandi batterie e di motori a combustione interna. Un segmento che continua a crescere a ritmi accelerati: le consegne di Nev hanno messo a segno lo scorso anno un aumento del 39,7 per cento rispetto al 2023. Bravi dunque questi cinesi che corrono in concessionaria per acquistare una vettura alla spina, complimenti! Sembrano dimostrare un’attenzione all’ambiente che gli automobilisti italiani si sognano. Ma in realtà non è proprio così: vivendo in uno Stato in grado di introdur re misure poco popolari senza temere eccessivamente la reazione dei cittadini, moltissimi automobilisti cinesi sono di fatto obbligati a comprare veicoli elettrificati, in particolare gli abitanti delle gigantesche metropoli del Paese asiatico.