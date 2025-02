Sport.quotidiano.net - Il doppio ex. "Civitanovese in credito con la fortuna»

"Cercherò di essere allo stadio, entrambe le squadre mi sono rimaste nel cuore". Parole di Francesco Nocera, ex allenatore died Ancona, le squadre che si scontreranno alle 14.30 domenica al Polisportivo. Nocera ha infatti allenato i rossoblù nelle stagioni 2006-07, 2017-18 e 2022-23 conquistando un campionato di Prima categoria e uno di Promozione, mentre con i dorici è stato a lungo calciatore, tra serie B e C1, e poi allenatore (2018-19), anche in questo caso vincendo il campionato di Promozione. "Sicuramente – aggiunge – l’Ancona si presenta alla sfida con più tranquillità, mentre laha l’onere di fare punti. Certo, se Visciano e soci fossero usciti vittoriosi da Fossombrone avrebbero affrontato la gara con più entusiasmo, però non devono pensare a questo. l’Ancona giocherà per vincere, perché non vuole sganciarsi dalla corsa playoff".