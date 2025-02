Sport.quotidiano.net - Il diesse biancorosso De Cesare. "Faremo di tutto per rifarci del ko dell’andata»

TOLENTINO "Il derby con la Maceratese sarà un banco di prova molto importante per le nostre ambizioni". Carica così Lorenzo Capezzani, centrocampista del Tolentino, il derby in programma all’Helvia Recina - Pino Brizi. Tolentino viene da tre vittorie consecutive, è sorretto da una forma fisica invidiabile e non vorrà sicuramente fermarsi. "Conosciamo bene l’importanza della partita per noi e per la piazza, vogliamo giocarci tutte le nostre possibilità – aggiunge il giocatore – nel migliore dei modi perdella sconfitta subita all’andata. Sarà un test molto probante e di livello perché affrontiamo la prima forza del campionato e potremo misurare i progressi registrati nell’ultimo periodo". I cremisi infatti inseguono il quarto successo consecutivo per consolidare la posizione in zona playoff, accorciare sulle prime e fare così un finale di campionato da assoluti protagonisti.