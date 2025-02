Ilgiorno.it - Il destino dei rami secchi non è segnato

MoroniSono stato invitato da Arenaways per il viaggio inaugurale della Cuneo-Saluzzo-Savigliano, linea ferroviaria chiusa da tredici anni e finalmente riaperta grazie a questa impresa ferroviaria, Arenaways. Arenaways: marchio di proprietà di Longitudine Srl, impresa ferroviaria fondata a Torino nel 2021 da un pool di investitori con oltre trent’anni di esperienza nel settore, per potenziare e migliorare la mobilità dei cittadini. Il treno ospitava autorità, stampa e invitati. A Cuneo si è svolta la cerimonia di inaugurazione con la presenza del presidente della Regione Piemonte e altre autorità. Da Cuneo il treno ha poi proseguito verso Saluzzo, dove ha fatto tappa in ogni stazione della linea, dove il treno veniva accolto da centinaia di cittadini, oltre ai sindaci dei paesi attraversati dalla tratta.