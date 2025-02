Ilrestodelcarlino.it - Il delitto di tredici anni fa. Omicidio del Sottomura, espulso un aggressore

Dietro l’identità di quello straniero da espellere perché irregolare si allungava l’ombra di una vendetta finita nel sangue. Il suo nome è infatti legato a doppio filo a quello che le cronache hanno ribattezzato come l’del. L’uomo fermato l’altro giorno dalla polizia era infatti uno dei membri del commando di marocchini che la sera del 29 aprile del 2012 assalì un gruppo tunisini in via Baluardi. Una spedizione punitiva per questioni di droga, dissero gli inquirenti all’epoca. Un conto aperto tra bande in lotta per il territorio, regolato a colpi di catene, mazze, martelli, bottiglie e una katana. Ed è proprio sotto i colpi della spada giapponese che rimase a terra esanime Tarek Hamad, tunisino di 25. Ora, adai fatti, dalle strade del Gad è rispuntato Nabil Benabdennaby, oggi 36enne e clandestino.