Lanazione.it - "Il defibrillatore salva la vita: ci sono i corsi". La testimonianza di un volontario Cri

Perugia, 13 febbraio 2025 -una sorta di eroi della medicina, perché grazie al loro intervento spessono ladegli altri.i volontari della Croce Rossa di Perugia, che anche di recente hanno dato prova di quanto sia importante e preziosa la loro attività. Come quando, il primo novembre, in occasione della Fiera dei Morti, l’equipaggio composto da Diego Ferricelli, Mariarita Lijoi e Carlo Guarente, era stato allertato dalla centrale operativa del 118 per la segnalazione di un uomo di 42 anni che si trovava in stato di incoscienza nei pressi dell’area del Luna Park. Il gruppo è piombato sul luogo segnalato dopo nemmeno 5 minuti, munito dell'equipaggiamento necessario, compreso ilautomatico esterno (DAE). La persona si trovava in posizione laterale di sicurezza e in stato di incoscienza.