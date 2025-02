Ilrestodelcarlino.it - Il day after di Inalca a Reggio Emilia, c’è un nuovo incubo: l’amianto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 13 febbraio 2025 – Le indagini sulle cause, il sospetto della presenza di amianto, la conta dei danni e la corsa contro il tempo per la tutela dei lavoratori. Un daydai risvolti drammatici del maxi incendio che nella notte fra lunedì e martedì ha distrutto due stabilimenti produttivi di(gruppo Cremonini, leader nella lavorazione delle carni) e Quanta Stock&Go (magazzino di stoccaggio materie prime di Cirfood) a ridosso del centro di. I pompieri hanno lavorato per tutta la notte e per l’intera giornata di ieri per spegnere gli ultimi focolai attivi nell’ingente area che ha visto bruciare quasi 30mila metri quadri di superficie. La messa in sicurezza ha consentito così l’avvio delle operazioni del Nia, il nucleo investigativo anticendio regionale arrivati da Bologna.