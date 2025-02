Ilrestodelcarlino.it - Il corso Campaner ’ospita’ Carboni e Recalcati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ci saranno anche lo psicanalista Massimoe il cantautore Lucafra i protagonisti della serata evento di mercoledì 26 febbraio al teatro Comunale Pavarotti Freni, per la presentazione ufficiale de ’La palestra delle emozioni’, ilproposto dal Conservatorio Vecchi Tonelli, con la guida della celebre pianista e performing coach Gloria. Allenare le emozioni è importante per chi si presenta su un palcoscenico, di fronte al pubblico: paura, ansia, insicurezze sono del tutto normali per chi deve affrontare una prova importante, anche nella vita, ed è importante saperle affrontare e trasformarle anche in un nuovo volano di creatività. Proprio per questo – come abbiamo anticipato nei giorni scorsi – da giovedì 27 al Vecchi Tonelli prenderà il via un pergratuito (finanziato attraverso fondi del ministero dell’Università e della Ricerca) articolato in una serie di eventi, laboratori e seminari che si svilupperanno lungo tutto il 2025, e saranno dedicati non solo agli studenti del Conservatorio ma aperti anche a musicisti, artisti e a studenti di ogni ordine e grado.