Il controverso Tarkowski Leveler scintilla la fine caotica del derby del Merseyside finale a Goodison Park

2025-02-12 23:54:00 Giorni caldissimi in redazione!Everton e Liverpool hanno giocato un disegno in pulsante per 2-2 in quello che era l’ultimodel, con il drammatico tiro al volo di arresto di Jamesche ha salvato un punto per i toffe.Il gioco è stato all’altezza della reputazione della storica rivalità, con molti gol, polemiche e drammi tardivi.Everton ha colpito per primo tramite Beto, solo per Liverpool per rispondere rapidamente tramite Alexis Mac Allister. Mohamed Salah sembrava quindi aver sigillato la vittoria per i Reds nella seconda metà, ma lo splendido sciopero tardivo diha assicurato che il bottino fosse condiviso in un incontro indimenticabile.I Toffees hanno iniziato un sogno di fronte a una folla di casa rauca. Dopo essere stato assegnato un calcio di punizione a centrocampo, Jarrad Branthwaite ha catturato la difesa di Liverpool alla sprovvista con una palla intelligente, che Beto si è aggrappato.