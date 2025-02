Primacampania.it - Il Comune di Pomigliano ottiene la messa in sicurezza di una casa diroccata

D’ARCO – Dopo anni di battaglie legali, l’amministrazione comunale did’Arco (Napoli), guidata dal sindaco Raffaele Russo, ha ottenuto laindell’edificio pericolante situato all’angolo tra via U. Gobbato e via C. Guadagno. Un risultato che giunge dopo un lungo iter burocratico e amministrativo, reso difficile dall’irreperibilità dei proprietari e dalla loro persistente inerzia. “L’amministrazione Russo – commenta l’Assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici, Vincenzo Caprioli – può ora rivendicare con orgoglio questo successo: una vicenda che si trascinava da quasi un decennio è stata finalmente risolta senza dover ricorrere all’esecuzione in danno, con un notevole risparmio per le casse comunali. Il fabbricato non solo non è stato abbattuto ma messo indal privato e solo grazie all’azione di questa amministrazione.