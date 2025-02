Ravennatoday.it - Il Comune cerca nuovi vigili per l'estate: ecco come fare domanda

Via libera alle domande per l'assunzione diistruttori di Polizia locale nel periodo estivo a Cervia. Ilha pubblicato il bando per ampliare il personale per esigenze stagionali e per altre esigenze temporanee ed eccezionali, da assegnare al Settore Polizia locale e Protezione Civile.