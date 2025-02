Secoloditalia.it - Il “compagno Gino” resta in carcere a Parigi. Tra un mese la decisione sull’estradizione e Salis trema

Niente da fare per il, amico fraterno di Ilaria. Rexhino Abazaj, l’antagonista milanese di origini albanesi, arto a novembre acon l’accusa di aver partecipato – proprio come la maestra antifà oggi europarlamentare di Avs – ai pestaggi contro militanti di esdestra, dovràre in. In virtù di un mandato di cattura internazionale emesso dall’Ungheria, dallo scorso novembre il complice dellaè recluso in unalle porte di. Niente domiciliari per il militante di essinistra che si era dato alla fuga fino al fermo nella capitale francese. Respinta, infatti, la domanda per ottenere i domiciliari, fanno sapere i suoi amici antagonisti. “Il domicilio eletto è sconosciuto e non ci sono legami certificati con le persone che lo ospiterebbero”.