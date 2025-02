Metropolitanmagazine.it - Il colosso delle calzature Wolverine nomina un nuovo Chief Strategy Officer

World Wide Inc. annuncia ilruolo di Brett Parent come. I suoi compiti saranno quelli di guidare lo sviluppo e la strategia dell’azienda statunitense. Inoltre, si occuperà di esplorare opportunità di crescita per il suo portafoglio di marchi, presente in 170 Paesi e territori. Infine, supervisionerà anche il team di consumer marketing, che è responsabile di sostenere le iniziative di crescita dell’e-commerce per tutti i brand.È Brett Parent ildiLa nuovaè probabilmente correlata al fatto che scorso novembre l’azienda aveva annunciato che nel terzo trimestre il fatturato fosse sceso del 16,6% a 440,2 milioni di dollari. Questo calo era correlato a sua volta ai brand Saucony e. L’azienda die abbigliamento di Rockford, Michigan, ha aggiunto inoltre che i ricavi internazionali sono scesi del 6,6% a 213,8 milioni di dollari, mentre le vendite dirette al consumatore sono diminuite del 17,7% a 112,4 milioni di dollari.