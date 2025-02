Lanazione.it - Il ‘ciclone’ Pieraccioni compie 60 anni: tour a Firenze sui luoghi dei suoi film

, 13 febbraio 2025 - È uno degli ambasciatori più amati della “toscanità”, ma non solo: attraverso i–quasi tutti ambientati in Toscana – Leonardoè un promotore inarrestabile delle bellezze della sua regione. Domenica 16 febbraio alle ore 10 in occasione del 60 compleanno dell’attore e regista fiorentino, del giorno successivo, l’associazione culturale Contemascetti ha pensato ad uncinematografico a piedi con un itinerario ispirato alle location deipiù noti daiprimi cult come i Laureati, Il Ciclone e Fuochi d’Artificio che fecero esplodere la fama del regista toscano, fino a tanti divertenti pellicole come Il Principe ed il Pirata, Il Pesce Innamorato, Io & Marilyn e tanti altri. Un percorso di cineturismo che vuole offrire ai fiorentini e ai turisti la possibilità di vivere iche hanno fatto da sfondo a queste produzioni cinematografiche senza tempo con scorci più e meno noti del centro storico.