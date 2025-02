Liberoquotidiano.it - Il Ciao della Piaggio? Un clamoroso ritorno: ecco il nuovo modello | Guarda

Se – da veri nostalgici e accumulatori seriali di tutto ciò che vi ricorda gli annigioventù – non avete mai avuto il coraggio di rottamarlo e lo conservate ancora, impolverato, da qualche parte, è arrivato il vostro momento. E, soprattutto, il suo riscatto. Sì, il mitico(per i più giovani: era il motorino, prodotto dal 1967 al 2006, che poteva essere utilizzato anche a pedali quasi trasformandolo in bicicletta: non per niente si chiamava ciclomotore) che vi ha accompagnati nei tempi d'oro, vi ha fatti sentire liberi di sfrecciare all'aria aperta (ai tempi non era obbligatorio il casco), vi ha portato in giro per le strade magari a festeggiare la vittoria dei Mondiali del 1982, vi ha pure aiutato a “cuccare” (molti gli mettevano la sella lunga a due posti per poter trasportare l'eventuale conquista) e vi ha fatto sentire tanto “fighi” (i più tamarri lo modificavano anche con il portapacchi e il gas rapido, qualcuno gli truccava pure il motore aumentandolo da 50 a 75 cc), ora può tornare a rivivere.