Il CBD è una sostanza dopante?

Quando ci si approccia a un determinato sport, calcio in primis, nell’ottica di fare strada nel professionismo, è naturale informarsi sulle sostanze considerate, dalle leggi internazionali sullo sport, alla medesima stregua del doping. Tra queste è presente il CBD? Questo metabolita della cannabis è il più famoso dopo il THC ed è privo di effetti psicoattivi. Le caratteristiche dei semi di cannabis a partire dai quali si ricavano le piante utilizzate per preparare prodotti con CBD possono variare a seconda della genetica e degli ibridi – per trovare il meglio da questo punto di vista, l’e-commerce Sensoryseeds è senza dubbio uno dei punti di riferimento più celebri al mondo – ma una percentuale di questo fitocannabinoide è comunque sempre presente. Se vuoi sapere se è incluso o meno nelle sostanze dopanti e scoprire altre curiosità che riguardano il suo utilizzo in ambito sportivo, non devi fare altro che proseguire nella lettura dei prossimi paragrafi! Il CBD è doping?Il CBD non è un principio attivo