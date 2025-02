Lanazione.it - Il castello di Lusuolo ora è del Comune. Trasferimento gratuito dallo Stato: "Prospettive di sviluppo turistico"

La proprietà deldiè passataaldi Mulazzo. La firma sull’atto è stata apposta nei giorni scorsi dal sindaco Claudio Novoa nello studio del notaio Sara Rivieri alla presenza della direttrice dell’Agenzia del Demanio Raffaella Narni, della funzionaria Tiziana Pardini e dell’ingegnere comunale Stefano Nadotti. Ilalè a titoloe con un preciso impegno di valorizzazione: rappresenta un passaggio epocale che apre nuovedi crescita culturale ed economica per l’intero territorio. Ildi Mulazzo aveva già firmato nell’agosto scorso un accordo di valorizzazione siglato dal segretario regionale del Ministero della Cultura Giorgia Muratori. Ildiapparteneva in origine al feudo di Corrado l’Antico, Marchese di Mulazzo, ma le strutture più antiche attualmente visibili si possono far risalire alla metà del XIV secolo, quando divenne la sede marchionale di un vasto feudo autonomo.