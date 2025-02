Ilrestodelcarlino.it - Il caso ex scuola Olivieri: "Impossibile restaurarla solo con un milione di euro"

"Nonnon sarà conveniente, ma è irrealistico pensare che per ristrutturare l’expossa bastare undi". Lo dicono i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Cristina Canciani, Giovanni Corsini, Serena Boresta, Daniele Malandrino e Michele Redaelli, dopo aver studiato le perizie del consulente tecnico incaricato dall’amministrazione comunale di valutare la vulnerabilità sismica dell’exdi via Confalonieri. "Sulla vendita dellaex Manzi di via Lamarmora – continuano – e sulla situazione attuale dell’ex, l’amministrazione comunale sta compiendo l’ennesima forzatura". La perizia del novembre 2022 è stata chiesta per la valutazione preliminare riguardo alla sicurezza strutturale dell’ex. "Le conclusioni dell’esperto – dicono Canciani e Corsini (foto) – ipotizzano un costo, per le sole opere edili, di 2,7 milioni di‘nell’ottica di conseguire l’adeguamento sismico almeno all’80%’.