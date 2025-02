Ilrestodelcarlino.it - Il caso di Villa Beer: "Parco abbandonato. Basta, mi incateno finché non arriva il sindaco"

"Quello non è più unpubblico, è un’area abbandonata dove non ci sono i giochi per far giocare i bambini se non due misere altalene e anche nascoste. E’ terra di cinghiali e sbandati. Io mi incatenerò all’ingresso delnon arriverà qualcuno del Comune a parlare con me e a garantire un intervento in quell’area". E’ stanca e arrabbiata Chiara Cuccaroni, attivista e ambientalista che per attirare l’attenzione pubblica domani si incatenerà fuori dal, nel quartiere delle Grazie. Dalle 10.30, ad oltranza, rimarrà lì a protestare fino all’arrivo delDaniele Silvetti, degli assessori Daniele Berardinelli (ha la delega al Verde) e Angelo Eliantonio (ha la delega al Patrimonio e Urbanistica) per chiedere loro un confronto e interventi concreti. "Fino ad ora non sono riuscita a parlare con nessuno – dice Cuccaroni – vorrei solo sensibilizzare questa amministrazione su un tema molto importante, quello dei parchi pubblici per i cittadini.