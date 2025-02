Lanazione.it - Il caso di Gloria. Processo chiuso: "Ci opponiamo"

di Pietro Mecarozziè morta in attesa di una sentenza. Una decisione della Corte d’appello di Firenze che non è arrivata in tempo. In unche, forse, non avrebbe dovuto neanche tenersi. E sulla cui chiusura per cessata materia del contendere, chiesta dall’Asl Toscana centro con un’istanza, i legali della donna si opporranno. Perché, secondo loro, una responsabilità dell’azienda è evidente. Il farmaco letale avrebbero dovuto fornirlo e somministrarlo loro. È l’ultimo capitolo sul fine vita in Toscana.aveva chiesto di morire con dignità. La donna fiorentina di 70 anni era affetta da broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco). È morta domenica 9 febbraio, dopo aver fatto ricorso alla sedazione palliativa, una procedura medica cui la donna ha dovuto far ricorso, viste le sue sofferenze, malgrado avrebbe preferito restare lucida fino alla fine.