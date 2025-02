Quotidiano.net - Il caso ascolti a Sanremo 2025: chi ha vinto la sfida Conti-Ama senza la total audience

, 12 febbraiovs Amadeus, ladei giganti. Dopo 5 anni di trionfi sempre crescenti, il pubblico tratteneva il fiato aspettando l’esito del cambio di conducente. Carloavrebbe fatto meglio o peggio del predecessore? Gli scommettitori lo davano per perdente: dopo i numeri astronomici fatti segnare da Ama, pareva impossibile riuscire non dico a migliorarli ma anche solo a pareggiarli. Era come se una squadra di calcio che non avesse perso una partita, nel campionato successivo dovesse eguagliare il record. Com’è andata? Italian singer Damiano David performs on stage at the Ariston theatre during the 75th edition of theItalian Song Festival, in, Italy, 12 February. The music festival will run from 11 to 15 February. ANSA/FABIO FRUSTACI Non è facile rispondere, perché nel frattempo le misure del campo di gioco sono cambiate.