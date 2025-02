Ilrestodelcarlino.it - Il Carroccio: "Nessuna rottura. È lei che ha cambiato idea"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con l’addio di Anna Greco il centrodestra ha almeno una certezza in più in vista della campagna elettorale: Alvaro Ancisi non sarà il candidato sindaco unitario. La frattura sul suo nome consumatasi dentro la Lega, con Fratelli d’Italia che si frega le mani non tardando a imbarcare la transfuga Anna Greco, non lascia spiragli per l’85enne storico consigliere. La Lega sembra aver accusato il colpo senza traumi: "Salutiamo Anna Greco augurando buona fortuna a lei e soprattutto a Fratelli d’Italia che l’ha accolta – commentano il segretario provinciale Lorenzo Zandoli e quello comunale Luca Cacciatore –. Greco non la racconta giusta e scivola più volte nella ricostruzione dei fatti. Se fosse vero che il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone avrebbe ‘rotto a freddo’, come lei afferma, la possibilità di indicare un candidato unitario del centrodestra, a maggior ragione avrebbe sbagliato Gianfilippo Rolando ad annunciare, senza essersi consultato con nessuno se non con la sola Greco, la candidatura a sindaco di Veronica Verlicchi.