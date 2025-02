Gamberorosso.it - Il Carnevale di Sauris dove si mangiano le Vledlan, buonissime frittelle alle erbe

Leggi su Gamberorosso.it

Salvia e menta in un dolce le avete mai provate? Allora non conoscete le originaliche si fanno solo a. Come ci racconta Lucia Protto, responsabile del Centro Etnografico di, «una volta in paese si preparavano dolci solo per le occasioni speciali perché lo zucchero era raro, e a causa del clima rigido (siamo tra i 1000 e i 1400m di altitudine) non crescevano alberi di frutta, fatta eccezione per il susino selvatico. Non erano comuni neanche altri dolci con le mele come lo Strudel, molto apprezzato nelle vallate vicine. Oltre ai crostoli, o chiacchiere che dir si voglia, perma anche per i matrimoni si preparavano delle frittelline con lemolto particolari chiamate». Ioltre a ingredienti di uso comune hanno all’interno foglie essiccate di salvia o di menta,tra le più resistenti al freddo che anche in passato un po’ tutti avevano nell'orticello o sul balcone.