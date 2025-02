Ilnapolista.it - Il calcio è quella cosa per cui tutti sanno cosa succede al City tranne Guardiola (El Paìs)

Elnon vuole affondare il colpo sul povero, anzi Rafa Cabeleira scrive un editoriale su di noi: noiche pensiamo di saperla più lunga di. I famosi allenatori da bar, sempre troppo ridicoli per rendersene conto.Il, scrive, “è un trampolino di lancio dal quale chiunque osa lanciarsi, perché sono in pochi a dover controllare se nella piscina c’è ancora acqua.è uno di questi”.“Ci sono tante ragioni per discutere nei bar quanti sono gli allenatori senza licenza. E siamo una legione. Una squadra disarà sempre un piccolo ecosistema in cui calpestare una formica (volontariamente o meno) può far crollare il prezzo del salmone in Norvegia al punto da far cadere Haaland e Oscar Bobb tra le braccia della malinconia: è solo un altro esempio. Soltanto il Real Madrid sembra ignaro di queste leggi fondamentali dell’universo, incapace di sottomettersi perfino alla propria goffaggine e lasciando dietro di sé una scia di infallibilità.