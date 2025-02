Puntomagazine.it - “Il cacciatore di cacciatori” di Fabio Ranieri

Con “Ildiracconta una storia di catarsi che gli amanti degli animali sognanoGenere: Narrativa contemporaneaPagine: 239Prezzo: 16,00 €Codice ISBN: 979-8876496696«Aveva vistovantarsi di aver sparato in testa ad un cerbiatto accucciato accanto al corpo della madre appena freddata. Aveva vistoportare come trofeo code di cuccioli di volpe. Aveva sentitodire di aver sterminato un’intera famiglia di cinghiali, cuccioli appena nati compresi, i più piccoli avevano così poca carne addosso che erano stati dati in pasto ai cani mentre erano ancora vivi. Quindi chi è il mostro: chi mette fine a queste assurde crudeltà di stampo medievale o chi le perpetra?»: “Ildi” diè un romanzo dalla parte degli animali, in cui si ricorda a tutti noi l’importanza di preservare la straordinaria ricchezza donataci da Madre Natura.