Il Biscione favorito contro il Napoli inferocito: quote e curiosità statistiche di Serie A

Mentre al top della classifica Inter eballano il tango dello scudetto, l’Atalanta cerca di inserirsi nello sper il Tricolore dominando come terza favorita lee le scommesse, ma dietro nella top 6 ci sono tutte le sfumature di unaA davvero eccezionale.A dircelo sono proprio i numeri di questo campionato, che fino alle ultime posizioni propone una lotta all’ultimo gol.Ilcon il miglior attacco,con la miglior difesaIlha segnato 56 gol nei primi 23 match e domina la classifica con il miglior reparto offensivo, complici i gol di Thuram e Lautaro, mentre ilsta cercando di staccare il biglietto per vincere il quarto scudetto soprattutto con la difesa, che ha subito soltanto 16 gol nei primi 23 match.La Dea e ildominano leInter e Atalanta dominano ledei gol e degli assist, la Dea ha segnato 49 gol e messo a frutto 35 assist in 23 gare, mentre l’Inter ha segnato 56 gol e 41 assist già nelle sue prime 22 gare.