Il 13 febbraio è il Galentine's Day: ecco cos'è e perché dovresti festeggiarlo

Nell’eterna lotta tra chi festeggia San Valentino e chi lo detesta, c’è una terza via più dolce e divertente: festeggiareDay. Il 13, un giorno prima della festa gli innamorati, sempre più persone organizzano brunch, serate o eventi a tema per celebrare i rapporti di amicizia.Quando si festeggia Galentine – Ci sono due grandi scuole di pensiero sulDay: la data ufficiale è il 13, ma c’è chi lo sovrappone direttamente a San Valentino. Attenzione a non confonderlo con il 15, la giornata dedicata ai single, che in Italia associamo a San Faustino. Per festeggiare Galentine non bisogna essere necessariamente single, anzi: è semplicemente una giornata dedicata agli amici. A differenza di altre ricorrenze nate negli ultimi anni, Galentine non è stato inventato da un’azienda o lanciato da un’associazione: è, letteralmente, un’invenzione narrativa.