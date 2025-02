Ilfattoquotidiano.it - “Ieri mi è cascato il reggiseno in diretta. Mia nonna dice un rosario per me. Mi sta succedendo di tutto, la mia famiglia mi ha dato un santino di Santa Rita, protettrice dei casi disperati”: lo rivela Francesca Michielin

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo il pianto liberatorio disera inal Festival di Sanremo 2025 al termine del brano “Fango in paradiso”,ha commentato la sua esperienza segnata da una fasciatura al piede, dopo essere scivolata sulle scalinate del Teatro Ariston, durante le prove dei giorni scorsi. L’artista ina Radio2 Social Club su Rai Radio2, hato: “Il disagio all’ennesima potenza in questo Festival, mi stadie ogni sera il disagio aumenta.mi èilin: avevo il top e a un certo punto ilsotto è sceso, quindi sembrava un vestito futurista ma in realtà era quello”.L’artista ha scherzato: “Dite che la persona a cui il brano è dedicato mi ha fatto il malocchio? In caso io sono più forte del malocchio, infatti io sono a Sanremo e lui no.