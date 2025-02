Ilrestodelcarlino.it - I tifosi della Vis al sindaco: "Costruisca al Benelli e faccia il nuovo stadio"

"IlBiancani ci spieghi perché l’amministrazione comunale ha realizzato impianti nuovi per altri sport e non per il calcio. Perché il calcio deve essere considerato una questione privata rispetto a pallacanestro, bocce, baseball, rugby". Il giorno dopo l’annuncio delche ilse lo deve fare la Vis Pesaro da sola, a proprie spese, perché "il calcio è un fatto imprenditoriale", il commento tra ibiancorossi è univoco. Quinto Arseni chiede a Biancani "di spiegare a tutta la città perché il calcio è privato e la pallacanestro o le bocce hanno un impiantopagato con soldi pubblici. Perché hanno speso dieci milioni di euro per il vecchio palas, trenta miliardi di lire per ile invece lodeve pagarselo un privato. Ci spieghi perché. Siamo di fronte a una scelta politica che discrimina uno sport e ne favorisce altri.