I team kit della F1 sono le nuove maglie da calcio anzi meglio

Abituiamoci a un'idea tanto semplice quanto seducente: Lewis Hamilton, in rosso, sta una favola. E se la prima foto ufficiale da ferrarista, quella in completo Ferragamo davanti all'austera sede di Maranello, ha fatto il pieno di like, attestandosi come il post da record a tema F1 nell'era dei social, le successive, con il pilota inglese bardato dei sacri colori, noncerto da meno. Hamilton ha il potere sovrannaturale di mostrarsi impeccabile a livello di stile anche con la tuta da gara addosso.È pur vero che non solo di Hamilton vive la Formula 1:, nella crescita vertiginosa di uno sport che passa da una marea di tappe, come partnership importanti (vedi LVMH), documentari benchmark (aka Drive to Survive), Gran Premi zeppi di celeb, lo stile è una di quelle chiavi che permettono di cavalcare l'onda di successo del prodotto griffato Liberty Media.