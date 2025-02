Ilrestodelcarlino.it - ‘I risvegli della primavera’. Musical rock a Predappio

Il Teatro Comunale diospiterà sabato alle 17.30 il‘I, messo in scena dagli O.g.m. (Organismi Geneticamenteizzati) e dalla CompagniaLanterna con la regia di Marco Tassani. Liberamente ispirato al dramma teatrale omonimo di Frank Wedekind del 1891, lo spettacolo affronta tematiche universali come la scopertasessualità, l’oppressione imposta dall’educazione e il confronto tra giovani e adulti. Ambientato nella Germania di fine Ottocento, racconta il percorso di un gruppo di adolescenti che si scontrano con una società rigida, incapace di accettare il cambiamento e il naturale processo di crescita. Le conseguenze di questa repressione si rivelano drammatiche, mettendo in luce le fragilità di un sistema che soffoca la libertà individuale.