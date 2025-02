Iodonna.it - I protagonisti di Mare Fuori si raccontano e confessano le emozioni dei personaggi che interpretano

Senza filtri, dietro le quinte. Così idisiledeiche#Confessioni, dopo il successo delle prime due stagioni, torna su RaiPlay da mercoledì 26 febbraio. E su Rai 2, mercoledì 26 marzo alle 19, andrà in onda anche uno speciale con il meglio delle rivelazioni dei giovani detenuti che condividono i momenti più toccanti della loro vita all’interno del penitenziario. Leggi anche › “5”, al via il conto alla rovescia: svelate le date d’uscita L’espediente narrativo è quello del mockumentary, ossia con l’artificio di un linguaggio documentaristico, gli eventi di fiction soati come fossero reali.