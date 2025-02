Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 13 febbraio: Europa League e Conference League

di13: si giocano gli spareggi di qualificazione agli ottavi di finale di.Terminata la due giorni di Champions, protagoniste delsonocon ben 16 partite in programma: si gioca l’andata degli spareggi di qualificazione agli ottavi di finale, dove hanno già trovato posto Lazio e Fiorentina grazie all’ottimo cammino fatto nella fase a girone unico.Idi13(LaPresse) – IlVeggente.it Non è andata altrettanto bene alla Roma, costretta ora ad affrontare il Porto che l’ha sempre eliminato nei tre precedenti negli scontri a eliminazione diretta. La partita di andata non sarà semplice, ma gli avversari non stanno brillando in campionato e a gennaio hanno ceduto due “big”: Galeno e Nico Gonzalez.