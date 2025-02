Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 13 febbraio 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Festival di Sanremo, su Sky Cinema Assassinio a Venezia. Guida aiTv della serata del 13Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 13? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler. La fine di Adolf Hitler dal punto di vista della segretaria Traudl Junge, che fu testimone degli ultimi giorni del Fuhrer nel bunker in cui si rifugiò coi suoi stati generali. Su Rai 4 dalle 21.19 Ronin. Un gruppo formato da ex agenti denominati Ronin, ovvero samurai senza padrone, è assoldato per recuperare una misteriosa valigia di cui non si conosce il contenuto.