I problemi del Grifone. Molti dubbi per le assenze

La trasferta di Foligno si presenta ricca di incognite per il tecnico Gigi Consonni (nella foto) per l’assenza di alcuni titolari. Ieri pomeriggio sul terreno del "Palazzoli" e sotto una leggera pioggia i biancorossi hanno svolto la seduta di lavoro effettuando dei mini-match a ranghi ridotti. A parte Cretella che prosegue il suo cammino di recupero, ancoraper Marzierli, Macchi e Dierna. Se a questi aggiungiamo lo squalificato Sabelli è facile intuire quali potrebbero essere iper mister Consonni anche alla luce della sconfitta rimediata allo "Zecchini" contro il Terranuova Traiana. Il Grosseto, comunque sia, in terra umbra è chiamato ad un pronto riscatto e, magari, ad una vittoria perchè, altrimenti c’è il rischio di assistere in questa fase del campionato ad un torneo all’insegna della più completa indifferenza.