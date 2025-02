Ilfattoquotidiano.it - I ‘pianti’ di Antonio Conte sono lezioni di management per il Napoli

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

non è un “piagnone”, come spesso si sente dire da tifosi e addetti ai lavori poco avvezzi alla cultura d’impresa. Questa narrativa superficiale sminuisce il suo vero valore: quello di essere un manager eccellente. La sua carriera, lo dico sin dai tempi in cui era allenatore dell’Inter, dimostra come abbia sviluppato una abilità manageriale fondamentale per il successo: la capacità di gestire gli imprevisti. La sua ossessione per il dettaglio (che significa capacità di immaginare ogni scenario possibile) e la sua abilità nel problem solving lo distinguono da chi si limita a reagire agli eventi. La gestione degli imprevisti, lungi dall’essere una scusa, è per lui una leva per migliorare le prestazioni della sua squadra, massimizzare l’efficienza delle risorse a disposizione e aumentare il valore della azienda per cui lavora.